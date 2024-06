Brøndby har hyret Henrik Hansen som assistent for cheftræner Jesper Sørensen.

Sølvvinderne fra Brøndby har fundet afløseren for assistenttræner Martin Retov, der er rejst til Horsens.

Cheftræner Jesper Sørensens nye højrehånd bliver den mangeårige superligaspiller Henrik Hansen, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Efter sin aktive spillerkarriere har Hansen været assistenttræner i både OB og Sønderjyske og stod selv i spidsen for sønderjyderne i nogle måneder i 2022.

- Henrik er en erfaren og dygtig træner, der bringer stor erfaring med sig fra sin karriere som fodboldspiller, samt fra sine tidligere roller i trænerfaget, siger Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.

Den i dag 44-årige Henrik Hansen spillede som aktiv 301 kampe i den bedste række, hvor han repræsenterede Esbjerg, Sønderjyske, Horsens og OB.

- Jeg er utrolig stolt over at blive en del af Brøndby IF, og jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med den dygtige trænerstab og holdet, hvor jeg med mine kompetencer og erfaringer skal ind og bidrage til at hjælpe os med at nå vores mål, siger Henrik Hansen.

Den nye Brøndby-assistent tiltræder, når spillernes sommerferie er forbi.

/ritzau/