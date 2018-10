Markus Weinzierl indtager trænerembedet hos de femdobbelte mestre Stuttgart efter fyringen af Tayfun Korkut.

Stuttgart. Markus Weinzierl blev tirsdag præsenteret som ny mand i trænersædet hos fodboldklubben VfB Stuttgart.

Den 43-årige tysker tager over efter Tayfun Korkut, som søndag blev fyret efter en meget skuffende sæsonstart i Bundesligaen for de tidligere mestre.

Stuttgart har blot hentet fem point i de første syv kampe og ligger sidst i Bundesligaen.

Markus Weinzierl var fra 2016 til 2017 cheftræner for Schalke 04. Her blev han fyret, efter at klubben skuffende endte på tiendepladsen i den bedste række i Tyskland.

Markus Weinzierl har tidligere også trænet Jahn Regensburg og Augsburg.

Tayfun Korkut blev ansat i januar som cheftræner, og han førte i sidste sæson Stuttgart til en syvendeplads.

Stuttgart har imidlertid fået en meget skidt begyndelse på sæsonen, og lørdagens 1-3-nederlag til Hannover 96 blev Tayfun Korkuts sidste kamp som cheftræner.

/ritzau/