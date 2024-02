Formel-1 legenderne Michael Schumacher og Fernando Alonso var store rivaler i midten af 00'erne. Nu taler sidstnævnte ud om det forhold, som spanieren havde til Schumacher under deres rivalisering.

Fernando Alonso var manden, der i sine midt 20'ere brød Schumachers imponerende Formel 1-titelstime i 2005, og spanieren fortæller, at Schumacher var en 'rigtig hård fyr' i den periode.

»Han var meget kold, holdt sig altid på afstand og forsøgte altid at skræmme. Han var en kører, som var meget svær at have en samtale med,« fortæller Alonso i dokumentaren Fernando-Revelado, som sportsplatformen DAZN står bag.

Fernando Alonso forklarer videre, at begge køreres kæmpe vilje til at vinde påvirkede Alonso i den periode:

Fernando Alonso og Michael Schumacher. Foto: Mauricio Lima/AFP/Ritzau Scanpix

»Du vidste, at det var en rivalisering, men han tog det bogstaveligt. Jeg havde også den vindermentalitet, og vi kom op at toppes, men altid med respekt. Men det var en hård rivalisering.«

Dog slår Alonso også fast, at Schumacher var en inspiration for ham og var medvirkende til, at han selv opnåede store ting i den periode.

Efter Alonso væltede Schumacher af pinden tilbage i 2005, vandt tyskeren siden ikke den samlede Formel 1-sejr, som han vandt hele syv gange.

I 2012 stoppede Michael Schumacher karrieren og det var ikke længe efter stoppet, at det gik frygtelig galt for den legendariske tysker.

Han var ude for en alvorlig skiulykke i Alperne i 2013, hvor Schumacher fik en alvorlig hjerneskade. Siden har der været stor mystik om Schumachers tilstand. Familien har sørget for, at intet slipper ud fra hjemmet i Schweiz, hvor den syvdobbelte verdensmester angiveligt modtager pleje.