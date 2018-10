Den tidligere Real Madrid-præsident Ramon Calderon mener, at Real Madrids krise skyldes Florentino Perez, og ikke den fyrede Julen Lopetegui

Lopetegui mistede sit job mandag efter kun 14 kampe. Han blev fyret efter at have tabt 1-5 til Barcelona på Nou Camp.

Lopetegui blev udnævnt som Real Madrid-træner lige før VM‐start, hvor han så blev fyret af Det Spanske Fodboldforbund.

»Desværre er det præsidentens skyld,« sagde Calderon ifølge Forza Italian Football.

Real Madrid-præsindent Florentino Perez. Foto: BENJAMIN CREMEL Vis mere Real Madrid-præsindent Florentino Perez. Foto: BENJAMIN CREMEL

»Hvis han var den rette mand til at styre Real Madrid i juni, så kan han ikke fyre ham kun fire måneder efter. Han kan ikke allerede være uegnet.«

»Han skrev under med ham, bare to dage før VM begyndte, så ødelagde det moralen på vores landshold og nu fyrer han ham. Så Perez er problemet, jeg synes ikke, Lopetegui skal have skylden.«

»Det største problem er dog, at vi har solgt Ronaldo og ikke hentet en erstatning ind, og det betaler vi for nu.«

Antonio Conte og Roberto Martinez nævnes som de mest sandsynlige kandidater, der skal overtage tøjlerne på Bernabeu.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com.