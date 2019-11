Xabi Alonso kunne tirsdag ånde lettet op.

I Madrid blev den tidligere Liverpool-, Real Madrid- og Bayern München-spiller frikendt i en retssag om skattesnyd.

Alonso var anklaget for at have benyttet et selskab med base på den portugisiske ø Madeira til at undgå at betale to millioner euro (15 millioner kroner) i skat af sine imagerettigheder i Spanien.

Anklageren påstod, at unddragelse havde fundet sted mellem 2010 og 2012, da Alonso spillede for Real Madrid, og havde i første omgang krævet fire års fængsel til Alonso. Senere blev kravet ændret til to års fængsel.

Men retten gav ikke medhold til anklageren på grund af manglende beviser i sagen.

Alonso, som i 2010 vandt VM med Spanien, indstillede sin aktive karriere i 2017.

Han er blot en i rækken af store fodboldprofiler, der er blevet undersøgt af de spanske skattemyndigheder i forbindelse med imagerettigheder.

Både Atletico Madrid-angriberen Diego Costa og Barcelonas Gerard Pique har erkendt sig skyldige i skatteunddragelse som en del af en aftale for at undgå fængselsstraf og har begge betalt de beløb, de blev dømt til at betale i sommer.

Tidligere på året blev både Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo og Tottenhams nye manager, José Mourinho, kendt skyldige i skatteunddragelse i forbindelse med imagerettigheder.

/ritzau/AFP/