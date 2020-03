I en alder af 76 år er den tidligere Real Madrid-præsident Lorenzo Sanz død af coronavirus.

Et af de seneste ofre for coronavirusset i Spanien er den tidligere klubpræsident i Real Madrid Lorenzo Sanz.

Det beretter den Madrid-baserede sportsavis Marca lørdag.

Den 76-årige Sanz lod sig indlægge på et hospital i Madrid 17. marts efter otte dage med feber, som blev værre.

En test afslørede, at han var smittet med coronavirus. Trods indlæggelsen på hospitalet forværredes hans tilstand, og lørdag døde han.

Den tidligere forretningsmand var præsident i Real Madrid fra 1995 til 2000, ligesom han også tidligere har ejet Malaga CF.

Før præsidenttiden i Real Madrid var han klubbens direktør i ti år.

Klubben havde såvel økonomiske som sportslige problemer, da Sanz i 1995 overtog præsidentembedet.

For at hjælpe klubben bidrog han af egen lomme til finansieringen af stjerneindkøb som Davor Suker og Predrag Mijatovic.

Det var med til at genrejse storklubben, som i 1998 vandt Champions League for første gang siden 1966. To år efter gentog klubben bedriften.

Økonomien i klubben var imidlertid stadig et stort problem, og kort efter Champions League-triumfen i 2000, tabte Lorenzo Sanz præsidentvalget til Florentino Perez.

/ritzau/