Skattefusk.

Det er ikke første gang, at en fodboldspiller er blevet dømt for det. Og nu er det så sket igen.

Denne gang er det gået ud over den colombianske stjernespiller Radamel Falcao, der af retten i spanien er blevet dømt for skattefusk og har fået 16 måneders fængsel og en bøde på næsten 70 millioner danske kroner.

Det skriver den spanske avis Marca.

Den nuværende Monaco-angriber har ifølge retten fusket med lønindberetningen og også snydt med imagerettigheder, da han i sin tid spillede for Atlético Madrid. Falcao kan dog glæde sig over, at han slipper for at afsone sin straf i fængslet, da den spanske lov siger, at man kun skal fængsel, hvis dommen er på mindst to år.

Falcao og resten af Monaco-mandskabet endte på andenpladsen i det franske Ligue 1. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

32-årige Radamel Falcao var alt andet end en succes, da han i 2014 blev lejet ud fra Monaco til Manchester United. Hurtigt efter røg han til Chelsea på en ny lejeaftale, men heller ikke her blev det meget succes for columbianeren, der ellers var en sand målmaskine i Atlético Madrid og Monaco.

Efter det mislykkede ophold i Premier League vendte han tilbage til fyrstendømmet i Monaco, hvor han igen har fundet målstøvlerne frem.

I denne sæson har han bombet løs og blev holdets topscorer i Ligue 1 med hele 18 scoringer, hvilket rakte til en femteplads på topscorerlisten.

Falcao er blot den seneste i rækken af adskillige stjernespillere fra La Liga, der er blevet dømt for skattefusk. Navne som Xabi Alonso, Angel di Maria, Luka Modric og Marcelo er alle blevet anklaget for lignende fusk.

Den måske største fodboldstjerne af dem alle, Lionel Messi, blev i 2016 også dømt for at snyde med skatten.