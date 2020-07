Flirten mellem Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham tager til i styrke, men London-klubben bør ikke købe den danske landsholdsspiller.

Det mener i hvert fald den tidligere Tottenham-stjerne Jermain Jenas, der i dag arbejder som ekspert for engelske BT Sport.

Jenas peger på, at manager Jose Mourinho allerede har muligheder i sin trup, som vil kunne udfylde samme rolle som Højbjerg på midtbanen – blandt andre Moussa Sissoko, Harry Winks, Eric Dier eller Toby Alderweireld.

»Der er måder, som jeg ville forsøge at manipulere den position på i stedet for at bruge penge på Højbjerg, som jeg synes er en god spiller, men jeg tror ikke, at han vil komme og ændre noget for Tottenham,« siger Jenas til football.london.

Foto: IAN KINGTON Vis mere Foto: IAN KINGTON

Jermain Jenas, der indstillede karrieren i 2014, understreger, at Højbjerg har kvaliteter, men han mener, at Tottenham har brug for noget andet end den danske midtbanespiller.

»Jeg synes, han er en god spiller, og han har virkelig haft en god sæson i Southampton. Jeg kan godt forstå, de er lokket af ham.«

»Han er kompetitiv, han gør, som han får besked på, og han ligner meget en Mourinho-spiller. Han (Mourinho, red.) kan lide spillere, som vil bryde tingene op foran backkæden og distribuere bolden videre til bedre spillere.«

»Jeg tror, at han (Højbjerg, red.) vil være en god tilføjelse, men jeg mener, du som manager er nødt til at overveje, hvor der er brug for at forstærke holdet,« siger Jermain Jenas.