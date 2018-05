Den tidligere Premier League-spiller Jlloyd Samuel er død.

Det skete tirsdag morgen efter en bilulykke i England. Jlloyd Samuel, som kommer fra Trinidad og Tobago, blev bare 37 år gammel.

»Vi har modtaget den forfærdelige nyhed om, at den tidligere landsholdsforsvarer og eks-Aston Villa og Bolton-spiller Jlloyd Samuel døde i en bilulykke i morges i England,« lyder det fra fodboldforbundet i Trinidad og Tobago ifølge The Independent.

Jlloyd Samuels Range Rover kolliderede ifølge det engelske medie med en lastbil i England, hvor Jlloyd Samuel havde boet det meste af sit liv. Med masser af kampe for både Aston Villa og Bolton var Samuel en anerkendt spiller, som også var på flere engelske ungdomslandshold, men spillede to seniorlandskampe for Trinidad og Tobago.

»Ifølge forlydender var Jlloyd på vej hjem efter at have sat sine børn af i skoe, og her kolliderede han med en modkørende bil,« skriver fodboldforbundet videre.

Nyheden om Jlloyd Samuels død har naturligvis også ramt Aston Villa, hvor Samuel spillede 169 Premier League-kampe på ni år. Klubben sender på Twitter sine kondolencer til de pårørende.

We are deeply saddened to hear of the death of our former player Jlloyd Samuel at the age of just 37 in a car accident



Our players will wear black armbands as a mark of respect tonight and our thoughts are with his friends and family at this very difficult time

#AVFC pic.twitter.com/mlTeIEJm3y — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 15. maj 2018

»Vi er dybt triste over at høre om vores tidligere spiller Jlloyd Samuels død i en alder af bare 37 år i en bilulykke. Vores spillere vil bære sørgebind som en respekt i aften, og vores tanker er med hans venner og familie i denne meget svære tid,« skriver Aston Villa

Jlloyd Samuel blev kun 37 år gammel, og den tidligere Premier League-spiller efterlader sig konen Emma og tre børn.