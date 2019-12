Den tidligere Premier League angriber Neil Shipperley er blevet idømt 12 måneders samfundstjeneste for at have blottet sig foran en mor og hendes 16-årige datter på et offentligt sted.

Det skriver BBC.

Den i dag 44-årige Shipperley meldte sig dengang selv til politiet med ordene 'jeg har et problem' efter episoden, der fandt sted den 17. september i år i det vestlige London.

Udover ét års samfundstjeneste skal Neil Shipperley gennemgå et 20 timers rehabiliteringskursus. Det kom frem i retten Uxbridge Magistrates' Court i London onsdag.

Ifølge anklageren havde Shipperley kørt sin varevogn op på siden af ofrene, imens han rullede vinduet ned, inden han stoppede bilen.

Herefter gik mor og datter væk fra bilen, men den tidligere Premier League-spiller fulgte efter dem.

Han har tidligere indrømmet over for domstolen, at han havde stirret på moren og datteren fra sin hvide varevogn, mens han havde haft sin penis ude af bukserne.

I en udtalelse siger moderen:

»Nogle mennesker ser muligvis flashere som skadedyr eller gener for samfundet. Mit syn på Neil Shipperley er et rovdyr. Hans mål var at skræmme os, krænke os og chokere os.«

I retten kom det frem, at Shipperley var både skamfuld og pinlig over hændelsen, men at han mest af alt fortrød, hvad han havde gjort.

Neil Shipperley spillede i løbet af sin 15 år lange karriere for klubber som Chelsea, Southampton, Crystal Palace.

Han stoppede sin aktive karriere i 2013.