Nogle jubelscener i fodbold bliver aldrig glemt.

Og den tidligere danske fodboldspiller Henrik 'Tømrer' Pedersen leverede én af dem, der i hvert fald aldrig bliver glemt i den engelske klub Bolton Wanderers, hvor Pedersen spillede fra 2001 til 2007.

»Den opstod på en drengetur til Aiya Napa på Cypern sammen med en masse andre Superliga-spillere på det tidspunkt, blandt andre Retov og Jacob Rasmussen.«

Sådan siger Henrik 'Tømrer' Pedersen om den såkaldte 'The Peacock'-jubelscene, som den blev døbt, i et interview til TV3 Sport, som du kan se øverst i artiklen, hvor du også kan få et gensyn med jubelscenen.

Henrik Pedersen. Foto: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

Og inspirationen til jubelscenen fik Pedersen altså efter en vild drengetur tilbage i 2004 under EM.

»Den opstod faktisk af Martin Retovs dårlige dansestil. Han dansede sådan lidt med armene ude, og så så vi nogle kampe under EM, og når der blev scoret, begyndte vi at hoppe og danse. Så blev vi enige om, at det skulle vi gøre, når den nye sæson startede,« fortæller Henrik 'Tømrer' Pedersen.

Dengang spillede Bolton og Henrik 'Tømrer' Pedersen i Premier League, og selv om den danske fodboldspiller tog sig godt ud i den bedste engelske række, blev der ikke skruet ned på sjov og ballade uden for banen.

»Der var mere alkohol involveret, end der var i Silkeborg i hvert fald, og nu har jeg altid været glad for en øl eller to,« siger Pedersen med et smil.