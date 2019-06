Man må sige, at den tidligere OB-målmand Roy Carroll is still going strong.

Roy Carroll vogtede buret for den engelsk storklub Manchester United fra 2001 til 2005.

Men danskerne lærte ham nok for alvor at kende, da han underskrev en treårig aftale med OB tilbage i 2009.

Selv om keeperen nu har rundet de 41 år og er uden klub, er han slet ikke klar til at lægge målmandshandskerne på hylden endnu, skriver BBC.

Roy Carroll har en lang karriere bag sig, hvor klubberne blandt andet tæller Manchester United, West Ham og danske OB.

Han kom til Odense-klubben tilbage i 2008, og efter kun 14 kampe for OB blev han hædret med Det Gyldne Bur, som gives til den bedste målmand i dansk fodbold. Carroll fik 59 kampe for OB, før han forlod klubben for at vende tilbage til familien i England.

Den tidligere keeper på det nordirske landshold forlader nu klubben Linfield FC, som spiller i den bedste liga i Nordirland, NIFL Premiership, efter at han ikke blev tilbudt en ny kontrakt hos 'The Blues'.

Den 41-årige keeper, som stadig kæmper for at komme helt tilbage i topform efter en knæskade, som han pådrog sig i januar, kom til klubben i 2016. Her hjalp han klubben med at sikre sig det irske mesterskab i sit første år i klubben.

Men Carroll er altså, trods sin alder, ikke blevet træt af livet på grønsværen endnu. Han fortæller til Belfast Telegraph, at han har planer om at fortsætte karrieren i en endnu ukendt klub.