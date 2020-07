Fodbold med kontakt i de lavere rækker er ikke tilladt i Norge som følge af corona-situationen. Det synes John Arne Riise, at der skal laves om på.

Derfor opfordrer den tidligere Liverpool-spiller sine kollegaer til at bryde corona-reglerne. Det sker i en mail, som TV 2 Norge har set.

'Jeg mener, vi skal alle stå op og give fanden i det. Vi skal træne fra i morgen normalt som en protest mod den uretfærdighed, vi alle føler. Regeringen taler om, hvor vigtig bredden er hele tiden, men handling siger mere end ord,' skriver den 39-årige nordmand og fortsætter.

'Jeg har valgt at bruge mit navn og min position til at kæmpe for mit hold, mine spillere og min klub, men endnu vigtigere til at kæmpe for bredden både på herre- og kvindernes side.'

John Arne Riise har blandt andet spillet for Liverpool. Foto: Carl Recine Vis mere John Arne Riise har blandt andet spillet for Liverpool. Foto: Carl Recine

John Arne Riise træner Flint Tønsberg, der spiller i den tredjebedste fodboldrække i Norge. FC København-træner Ståle Solbakken synes ligesom sin landsmand, at regeringen i Norge ikke har nok fokus på breddefodbolden

Kultur- og ligestillingsminister i Norge, Abid Raja, beder de forskellige klubber om at følge regeringens regler og retningslinjer.

»Jeg forstår ønsket om at kunne genoptage normal aktivitet i sporten. Samtidig må vi alle udvise et social ansvar for at forhindre, at samfundet ikke smitter op igen. Det gør vi bedst ved at følge de regler og råd, som sundhedsmyndighederne giver os,« siger han til TV 2 Norge og fortsætter.

»Jeg håber, at sporten er opmærksom på sit ansvar og ikke går ind for aktivt at bryde reglerne om infektionsbekæmpelse.«

Efter John Arne Riises udmelding har det norske medie fået besked af flere klubber, om de træner med kontakt. Det sker specielt i det østlige Norge.

Et af de hold, der følger reglerne, er Hønefoss. Træneren Luke Torjussen mener ikke, det er fair, at andre hold bryder reglerne.

»Det er vigtigt, at alle overholder reglerne, som de er lige nu. Så bliver det det samme for alle hold, når vi starter op igen. Hvis andre hold starter foran os, får de en stor konkurrencefordel. Det er ikke fair.«

Abid Raja understreger, at regeringen gør, hvad de kan, og han opfordrer klubberne til at have tålmodighed.