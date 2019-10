Dramaet mellem Coleen Rooney og Rebekah Vardy bliver ikke blot mellem de to hovedpersoner.

Nu blander en tidligere TV-personlighed og model sig i hele konflikten.

»Coleen burde vide, at dette ikke er acceptabelt.«

Sådan siger Nicola McLean om Coleens behnadling af McLeans veninde, Rebekah Vardy i tv-programmet 'This Morning' skriver The Sun.

Sagen startede, da Coleen Rooney i et opslag på Twitter beskyldte Rebekah Vardy for, at dele personlige oplysninger og historier om hende og familien. Efterfølgende afviste Jamie Vardys kone, at hun har noget som helst med sagen at gøre, og at hun havde ønsket at Fru Rooney havde taget den med hende personligt. Derudover har hun sat advokater og en IT-ekspert på sagen.

Nicola McLean er kendt for at være tidligere glamour model og har ogås været med i reality-tv som Big Brother, og hun har altså også noget at sige om hele balladen mellem de to fodboldkoner. For hun mener på ingen måde, Coleen Rooney kan være sikker på, det er Rebekah Vardy, der står bag.

»Vi har en gravid kvinde her (Rebekah Vardy red.), som ikke bør udsættes for dette niveau af misbrug. Hun vælger at sætte en gravid kvinde under så meget stress. Vi ved ikke, hvem der har ret. Vi er nødt til at vise medfølelse. Vi har en gravid kvinde, der modtager dødstrusler, og folk siger, at hendes ufødte barn skal dø.«

Hun sendte også en lille stikpille til Coleen Rooney, da det er offentligt kendt, at Wayne Rooney har været konen utro. Og når hun har valgt at være så offentlig omkring konflikten med Rebekah Vardy, burde hun også være det omkring andre.

FILE PHOTO: Rebekah Vardy, wife of English footballer Jamie Vardy, attends the Third Place Play Off at the World Cup at St Petersburg Stadium, St Petersburg, Russia, July 14, 2018. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo Foto: Dylan Martinez Vis mere FILE PHOTO: Rebekah Vardy, wife of English footballer Jamie Vardy, attends the Third Place Play Off at the World Cup at St Petersburg Stadium, St Petersburg, Russia, July 14, 2018. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo Foto: Dylan Martinez

»Hvorfor skal hun hænge Rebekah ud? Coleen er vant til at blive forrådt,« sagde hun.

Hele balladen har betydet, at Rebekah Vardy tog tidligere hjem fra en ferie i Dubai for at komme hjem til England og tage sig af hele sagen.

Jamie Vardy og Wayne Rooney har endnu ikke udtalt sig om konflikten mellem deres koner. Tidligere har Rebekah Vardy udtalt at hele verden hader hende.

Helen Wood som Wayne Rooney angiveligt har haft en affære med, mens han var gift med Coleen, viser overraskende sin støtte til Coleen Rooney, og har fortalt, at hun altid har vidst, at Rebekah Vardy er en slange.