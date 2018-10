Måske løber Danmarks svar på den svenske verdensstjerne Zlatan Ibrahimovic rundt på en lille blå streetfodboldbane i Vollsmose.

Det tror den tidligere Manchester United-spiller Mads Timm i hvert fald på. Derfor har han startet Projekt Zlatan med en barndomsven. Mads Timm mener nemlig ikke, at de gængse fodboldklubber er gode nok til at håndtere de spillere, som kan noget ekstra eller stikker lidt ud.

»Vi savnede noget anderledes, vi savnede én, der turde være sig selv på en fodboldbane. Det skal ikke være så formelt. De må drible, de må det hele her, så længe de er ordentlige ved hinanden,« siger Timm til B.T. Sport og uddyber:

»Vi lærer dem, at de ikke behøver at gemme sig. De skal frem i livet. Det hele bliver for passivt. Man må godt slå sig, når vi spiller her. Forstå mig ret: Vi kultiverer noget hår på brystet. De bliver set, og når de slår sig, skubber vi dem videre og fortæller, at de sagtens kan, selv om det gør ondt. Vi vil styrke det indre stillads,« siger Mads Timm.

Foto: Malene Anthony Nielsen Vis mere Foto: Malene Anthony Nielsen



Drivkraften bag projektet, der nu har to år på bagen, var at finde talentet og få vedkommende på landsholdet. Den upolerede ghettodreng eller -pige, og så fremelske netop dét, som de kan med en bold.

Hver tirsdag møder op mod 50 børn i alle aldre derfor op for at spille fodbold. Tiltaget er gratis og for alle.

Mads Timm føler selv, at han ikke passede ind i fodboldmiljøet i sin karriere, der tog ham fra Manchester United til Lyngby BK, og som endte tidligt, da han fandt ud af, at lykken for ham ikke var professionel fodbold. Men det er netop passionen, han og makkeren Mohammed prøver at fremdyrke, man skal turde gøre det, man er god til, og man skal stå ved det, selv om man stikker ud.

»Hør her, da jeg var træner hos OB U15, var det nærmest en kamp at få folk til at tage dunkene med ud. Se, hvor taknemmelige de er her. De vil alle bære bolde. De vil være med. Der er en sult her, en drivkraft, som jeg ikke ser hos mange etnisk danske børn. Der er en indre styrke i nogle af de børn, og hvis de får den rette hjælp, så kan nogle af dem nå rigtig langt.«



Blå Bane er indrammet af et højt hegn, så bolden ikke rammer bilerne, der holder på parkeringspladsen, når en eller anden slår en skævert. De omtrent 50 børn er delt op i fire hold, to hold spiller ad gangen, og reglerne er enkle: Spil og vis respekt – og gør så alt, du kan.

Her er børn i alle aldre, og mange af dem løber rundt med den samme drøm. 12-årige Iqra Iman er en af dem. Hun kan noget med en bold og tager gerne 50 jongleringer på højre fod og tæller højt imens.

Hun skubber drengene væk, når de driller, for hun ved godt, at hun kan. Hun har store drømme: Hun vil enten være læge eller fodboldspiller. Måske endda træner engang.

»Allermest drømmer jeg om at spille fodbold på landsholdet,« siger hun. (Se hende vise suveræn teknik i videoen herunder)



Iqra Iman bor lige ved siden af det klubhus, Projekt Zlatan fik tildelt for to uger siden, og som ligger op ad lejlighedskomplekserne. Hun spiller to gange om ugen i Projekt Zlatan, to gange i sin klub og går i tillæg hos privattræner en enkelt dag. Det er lidt hårdt med alt den fodbold, men hun elsker det.

»Min mor var ikke bekymret for, at jeg spillede herude, da hun så, hvor mange børn der var med,« fortæller hun.

Og selv om der er lidt flere drenge end piger med i projektet, så gør det ikke noget. Særligt ikke, når man er bedre end mange af dem.

»Det er lige meget, at der er flere drenge end piger. Så længe, der er nogle at spille med.«

Projekt Zlatan har Mads Timm skabt sammen med barndomsvennen Mohammed Chaker (billedet).

Sammen vil de gerne hjælpe børnene med at blive hele mennesker, og indtil videre har det ikke været nødvendigt for dem at tale med børnene om eksempelvis bandeproblemer.

»Vi har ikke et defineret mål om at være præventive, men det, vi gør, er jo præventivt. Vi giver dem noget at lave, og det er forebyggende, for på en fodboldbane er de ligeglade med hudfarven. Og når de lærer hinanden at kende her, så kan det mindske nogle af de problemer, der kan komme ude i parken,« siger Timm.

Vollsmose er et udfordret område, og det ved Mohammed Chaker, for han er herfra. (Hør ham fortælle mere om Projekt Zlatan i videoen herunder)



Han taler blandt andet om, at når børnene møder hinanden her, formindskes det, han kalder for 'raceproblemerne'. Dét med, at somalierne kan være vrede på irakerne og så videre.

»Det vil vi gerne bryde op med og forebygge. På fodboldbanen er det lige meget, om du er gul, grøn eller sort, og det prøver vi at lære dem her, at de kan tage med ud i samfundet. Børnene skal have noget nærvær og noget anerkendelse, og det behøver ikke tage mere end et par sekunder. Vi roser dem hele tiden, når de gør noget godt. Vi vil skabe nogle drømme. Eller vedligeholde dem rettere, og det skal vi krydre med ét håb, så børnene får en følelse af, at de kan blive til noget,« siger Mohammed Chaker.

En gang imellem melder bandeskyderier sig i området. Det er besværligt at trænge sig ind på en hjemmebane, der hedder Vollsmose. Men i og med at Mohammed Chaker er opvokset her, og at det var lige her, Mads Timm spillede fodbold efter skole, da han var knægt, gør indgangen til projektet lettere.

»Vi er accepteret herude, og det hjælper. Men det er jo også lige her, at banderne holder til. De har ikke generet os. Der er endda nogle, der har sagt, at de ikke ønsker for de små, at de skal ende samme sted som dem. Men det er klart, at det ikke er alle, der kan gå herud og starte sådan et projekt op,« fortæller Mads Timm.

Projektet har for nylig modtaget 25.000 af Foreningen Østifterne. Pengene skal blandt andet bruges til at starte et e-sport-projekt under Zlatan-fanerne.