Han spillede side om side med de senere legender Jamie Carragher og Michael Owen, da Liverpool vandt ungdommens FA Cup i 1996 over et West Ham-hold med Frank Lampard og Rio Ferdinand.

Netop Jamie Carragher udråbte ham senere som en tabt stjerne, der burde have været fast mand for Liverpool i årevis.

I stedet har den nu 46-årige Jamie Cassidy trukket overskrifter af helt andre årsager.

Han er netop blevet idømt 13 års fængsel, skriver The Guardian og The Sun.

Jamie Cassidy, tidligere Liverpool-talent, skal 13 år i fængsel. Foto: Greater Manchester Police Vis mere Jamie Cassidy, tidligere Liverpool-talent, skal 13 år i fængsel. Foto: Greater Manchester Police

I sin selvbiografi fra 2008 skrev Liverpool-ikonet Jamie Carragher om Jamie Cassidy, at han ville være blevet stamspiller for klubben, hvis ikke det var for en korsbåndsskade og et brækket ben.

I stedet blev Jamie Cassidy involveret i et kæmpe narkonetværk, der tjente ham millioner, men som nu sætter ham bag tremmer i 13 år og tre måneder.

Hans storebror, Jonathan Cassidy, skal 21 år og ni måneder i fængsel.

De er dømt for at smugle kokain til England fra Sydamerika, mens de i 2020 også smuglede flere hundrede kilo kokain ind i landet fra Holland.

Storebror styrede importdelen, mens Jamie Cassidy sørgede for at stofferne kom i hænderne på kriminelle i Liverpool og Manchester.

Jamie Cassidy var en af Storbritanniens mest scorende spillere på ungdomsniveau, og han blev håndplukket sammen med Jamie Carragher til et talentprogram af det engelske fodboldforbund, FA.

Han slog dog aldrig igennem på Liverpools førstehold og endte i stedet med at spille for blandt andre Cambridge United uden for de professionelle rækker.