Han har kæmpet i mange år. Og sidste år gjorde Neil Ruddock noget ved det.

Den tidligere Liverpool-stjerne fortæller i et opslag på Instagram, hvordan han i 2022 besluttede sig for at få bugt med sin overvægt.

'I slutningen af sidste år fik jeg en Gastric Sleeve-operation, og jeg er nu godt i gang med mit vægttab,' fortæller den tidligere fodboldspiller.

'Jeg har i dag tabt 93 pund (svarende til cirka 42,2 kilo, red.) – noget, jeg aldrig havde kunnet gøre alene ved hjælp af kost og motion.'

Neil Ruddock i 2013.

Neil Ruddock har fortalt til Daily Mail, hvordan operationen har reddet hans liv, fordi han ikke længere kunne styre, hvad han indtog.

»Jeg kæmpede under coronapandemien, det havde stor indflydelse, jeg sad bare på min flade derhjemme og blev større og større. Jeg blev mere doven. Jeg spiste så meget takeaway, lavede bacon-sandwich bare for at have noget at lave. Det hjalp heller ikke, at man kunne få leveret med Uber, jeg fik is leveret. Det var fucking vanvittigt,« fortæller han til mediet.

Den tidligere fodboldspiller forklarer, at han som sådan stadig kan spise, hvad han har lyst til, men han kan bare ikke spise lige så meget ad gangen nu.

På Instagram takker han både familie, venner og sin kone Leah for den store støtte, han har fået i forbindelse med operationen.

'Jeg er stadig et stykke fra den vægt, jeg drømmer om, men jeg har det fantastisk i min krop og har mere selvtillid. Det her er en ny start, og jeg glæder mig til det nye kapitel,' skriver den tidligere fodboldspiller, der får mange rosende ord med på vejen i kommentarsporet.

Ruddock stoppede sin karriere i januar i 2003.

Inden da nåede han at spille for en lang række engelske klubber – herunder Tottenham, Southampton, Liverpool, West Ham, Crystal Palace og Swindon Town, hvor sidstnævnte blev hans sidste klub.