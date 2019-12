»Ja, jeg havde de tanker.«

Sådan lyder det fra den tidligere Liverpool-målmand Chris Kirkland, der overvejede selvmord, da han var allermest nede.

Det skriver det engelske medie Daily Mail.

Den 38-årige englænder kæmpede i en årrække med angst og depression i slutningen af sin aktive karriere som professionel fodboldspiller, og til sidst blev det faktisk så slemt, at han måtte søge professionel hjælp:

38-årige Chris Kirkland har også spillet for engelske Wigan. Foto: Lee Smith

»Jeg trak mig tilbage og væk fra alting. Jeg havde ikke lyst til at være social eller aktiv på nogen måde, og til sidst indså jeg, at jeg måtte søge hjælp, inden det var for sent.«

Derefter kontaktede Chris Kirkland et behandlingscenter, så han kunne finde ro til at komme sig. Inden da havde fodboldspilleren nemlig mere end svært ved at komme igennem hverdagen, som uden for fodboldbanen også krævede, at han var der for sin familie.

»Det (angst og depression, red.) begyndte at påvirke mit spil. Jeg kunne ikke fokusere mere, og jeg kunne ikke vente med at komme væk fra banen. Det tog mig kun 15 minutter at klæde om, og så var jeg væk. Jeg kunne ikke vente med at komme hjem,« fortæller han i et stort interview, hvor han også sætter ord på, hvad det var, han følte i den svære tid.

»Du er overhovedet ikke i kontrol. Du føler, du lever dit liv i en stålkasse, hvor du prøver at bryde ud. Men du kan bare ikke,« forklarer den engelske målmand.

Chris Kirkland i aktion for Liverpool. Foto: PAUL BARKER

Cris Kirkland fortæller, at der nu er langt flere gode dage end dårlige, og i øjeblikket forsøger han at hjælpe andre fodboldspillere, der også kæmper med stress, depression og angst, som han selv gjorde, til at åbne op om det gennem hjælpe-app'en Yapa.

Men på trods af selvmordstanker, så slår han stadig fast, at han aldrig var endt med at gå så vidt. Dertil elskede han sin familie for meget:

»Jeg ville aldrig have gjort det (begået selvmord, red.). Jeg har en kone og en datter, jeg elsker for meget.«

Chris Kirkland nåede at spille 25 kampe for Liverpool, mens han samtidig står noteret for en enkelt landsholdskamp.