Andre Wisdom har været udsat for en frygtelig historie.

Den tidligere Liverpool-back ligger i skrivende stund på hospitalet, efter han er blevet udsat for et overfald med en kniv.

Ifølge Sky Sports blev Derby County-spilleren blev bestjålet og stukket med en kniv lørdag aften i Liverpool.

Det skete i forbindelse med, at fodboldspilleren var taget til Liverpool for at besøge noget familie. Wisdom var i Toxteth/Wavertree-området for at hente et famliemedlem, men da han stod ud af sin bil, blev han helt uprovokeret angrebet på åben gade af en mand med en kniv, som stak ham mere end én gang, inden han bestjal Wisdom.

Get well soon, Wis. pic.twitter.com/fjszWBcOzQ — Derby County (@dcfcofficial) June 29, 2020

»Kliubben vil fokusere på at støtte Andre og hans familie,« melder klubben i en udtalelse.

Flere medier skriver, at Wisdoms tilstand er stabil, efter han blev kørt på hospitalet, og at politiet i Merseyside efterforsker sagen.

Andre Wisdom er 27 år og spillede for Liverpool frem til 2017, inden han forlod klubben til fordel for Derby County.

Han nåede også at blive udlejet en del gange fra Liverpool, blandt andet til Norwich, West Bromwich og Red Bull Salzburg.