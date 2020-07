I løbet af vinterens transfervindue hentede Manchester United midtbanespilleren Bruno Fernandes i Sporting Lissabon.

Og det var en god idé. Portugiseren har således imponeret stort, og han får derfor rosende ord med på vejen fra den tidligere Liverpool-spiller Abel Xavier.

»Mit syn på Bruno (Fernandes, red.) er, at han bliver en markant profil for Manchester United over de kommende år,« siger han ifølge Goal og fortsætter.

»Jeg tror, at fansene vil elske ham lige så meget, som de har elsket andre legender som Cristiano Ronaldo, David Beckham og Paul Scholes før i tiden.«

Abel Xavier roser Bruno Fernandes. Foto: KAI-UWE KNOTH

Manchester United er ubesejret i deres seneste 14 kampe i alle turneringer, og den engelske storklub har ikke tabt, siden Bruno Fernandes ankom til England.

Abel Xavier tror på, at Bruno Fernandes kan gøre Paul Pogba bedre:

»Paul Pogba er komfortabel ved siden af ham på banen, fordi Bruno Fernandes er en klog spiller. Manchester United vil blive stærke.«

Den portugisiske midtbanespiller imponerede senest tirsdag aften, da Manchester United slog Brighton med 3-0 på udebane – han lavede to af målene.