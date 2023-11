Han har tidligere fortalt, hvordan han var tæt på at tage sit eget liv.

Og i et interview med The Athletic sætter den tidligere Liverpool-spiller Chris Kirkland nu ord på, hvor alvorlig hans afhængighed var.

Han tog stoffet Tramadol. Og alt for meget af det i en sådan grad, at han hallucinerede, havde mange søvnløse nætter og havde en følelse af, at han skulle dø.

»Da jeg kom på afvænning, fandt jeg ud af, at jeg tog hvad der svarer til seks skud heroin om dagen,« siger den 42-årige tidligere landsholdsspiller til mediet.

»Det er et ondt, ondt stof. Det slog mig næsten ihjel, det burde have slået mig ihjel,« fortæller Kirkland, der understreger, at han kom igennem den svære periode med hjælp fra blandt andre sin kone.

Tidligere i år kom det frem, at Tramadol kommer på listen over forbudte stoffer.

»I starten giver det dig en god følelse. Det gør dig glad, hvis du har angst eller lignende. Jeg brugte det til smerter, ja, men jeg brugte det mod angst mere end noget andet. Men det ødelægger dig mentalt. Jeg vidste efter tre måneder, jeg havde problemer, at jeg var blevet afhængig,« siger han.

I et opslag på Twitter understreger han, hvordan stoffet næsten havde kostet ham livet, og at han var afhængig af det i 10 år.

Chris Kirkland kæmpede i slutningen af sin karriere med angst og depression, og det var så voldsomt, at han til sidst søgte professionel hjælp.

For han havde ikke lyst til hverken at være social eller aktiv, han havde svært ved at komme igennem hverdagen, og der vidste han, den var helt gal.

En ting var, at han også skulle være der for sin familie. Men de mentale udfordringer begyndte også at påvirke hans spil, har han tidligere fortalt.

»Jeg kunne ikke fokusere mere, og jeg kunne ikke vente med at komme væk fra banen. Det tog mig kun 15 minutter at klæde om, og så var jeg væk. Jeg kunne ikke vente med at komme hjem,« sagde han i et interview i 2019.

Chris Kirkland nåede at spille 25 kampe for Liverpool, mens han samtidig står noteret for en enkelt landskamp.