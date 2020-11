Sunderland, Aston Villa, Stoke. 101 landskampe. Førstemålmand.

Det er nok sådan, du bedst genkender den tidligere landsholdsspiller Thomas Sørensen, der fra 1999 til 2012 var fast mand på det danske landshold.

Sørensen stoppede karrieren i 2017 efter et ophold hos australske Melbourne City, og danskeren, der stadig bor 'Down Under', har i stedet kastet sig over en helt ny genre.

Den tidligere fodboldstjerne viser nemlig helt nye sider af sig selv som kunster.

På Instagram fremviser han et maleri af den nuværende landsholdskeeper Kasper Schmeichel, som vil blive sat på auktion efter landskampen i næste uge mod Belgien. Overskuddet vil gå til foreningen KidsAid, hvor Sørensen også selv er bestyrelsesmedlem.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ThomasSorensen (@tlsorensen1)

Og noget tyder på, at det er faldet i god smag hos Kasper Schmeichel selv.

Sørensen har oprettet en Instagram-profil, hvor han deler sine værker.

'Maler det, jeg synes, er fedt. Inspireret af det simple ved ikoniske øjeblikke, mennesker og ting,' beskriver han sin stil.

Og her kan man se et lille udsnit af, hvad han bruger sin tid på.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Thomas Sorensen (@tsorensenart)

Sørensen stoppede på landsholdet i 2012, og siden tog Kasper Schmeichel over som fast mand i målet for Danmark.

Sørensen overtog sjovt nok selv det danske mål fra en anden Schmeichel - nemlig Peter.

Danmark møder søndag Island i Nations League, inden man ude spiller mod Belgien onsdag.