Den tidligere landholdsspiller er blevet ramt af konkurs med sit selskab DGB 2020.

Selskabet gik indtil den 7. juli under navnet De Graa Busser A/S, og nu er selskabet altså taget under konkursbehandling ved retten i Aarhus.

Det skriver Finans.dk.

Som konsekvens heraf mister seks ansatte i firmaet deres job, oplyser Martin Jørgensen, der er hovedaktionær og administrerende direktør i selskabet, over for mediet.

Martin Jørgensen. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Martin Jørgensen. Foto: CLAUS FISKER

»Konsekvensen er, at seks medarbejdere mister deres job. Vi har betalt alle vores gæster deres penge tilbage, og dem som har en rejse i efteråret, er der sørget for, at det bliver gennemført som aftalt,« skriver Martin Jørgensen i en besked til Finans.dk.

Konkursen sker som følge af coronakrisen. Den tidligere AGF-spiller oplyser, at De Graa Busser nu føres videre i My Way Travel Aps, som Martin Jørgensen også ejer, og dermed får selskabet også nyt CVR-nummer.

De Graa Busser har eksisteret siden 1920 og drives i dag af fjerde generation, hvor det altså er Martin Jørgensen, der står i spidsen.

Martin Jørgensen er noteret for 102 landskampe på A-landsholdet, og han har scoret 12 mål i den rød-hvide trøje.