Stéphane Demol er gået bort.

Den tidligere belgiske landsholdsspiller døde efter et hjerteanfald torsdag.

Det bekræfter flere af hans tidligere klubber samt det belgiske fodboldunion.

'En forsvarsspiller, der også blev målmand. En mester. En drage. En af os. Indtil for evigt, Stéphane Demol! Kondolencer til familie og venner,' skriver den portugisiske storklub Porto på Twitter.

Demol i Portos klubtrøje. Foto: Twitter

Demol startede karrieren i belgiske Anderlecht, inden turen gik til italienske Bologna og efterfølgende Porto.

Derefter skiftede han til franske Toulouse, før han vendte hjem til Belgien, hvor han nåede at spille for både Standard Liége og Cercle de Bruges, inden han igen vendte snuden mod det store udland.

Forsvarsspilleren nåede også 38 landskampe, og var blandt andet med ved VM i Mexico i 1986 og i Italien i 1990, hvor han kom på allstar holdet sammen med legender som Peter Shilton og Marco van Basten.

Demol scorede kun et enkelt mål for landsholdet, men et ganske vigtigt et af slagsen.

Det var nemlig ved VM i 1986 i ottendedelsfinalen mod Sovjetunionen, hvor Belgien gik videre til semifinalen.

Dette blev dog endestationen for Demol og co., da de måtte se sig slået af mægtige Argentina, der senere kunne løfte VM-trofæet.

Stéphane Demol stoppede karrieren i 2000, hvorefter han blev træner. Her nåede han forbi klubber i Belgien, Cypern, Grækenland, Thailand og Saudi-Arabien.