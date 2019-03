Danmark leverede et fantastisk comeback mod Schweiz, hvor de vendte 3-0 til 3-3.

De danske mål blev scoret i de sidste 10 minutter, og flere eksperter, som B.T. har talt med, mener, at der er grund til bekymring, da danskerne var passive og ganske enkelt ikke spillede godt nok i størstedelen af kampen.

Det gælder blandt andre Eurosports fodboldekspert og tidligere EM-vinder Flemming Povlsen.

Men først og fremmest glæder det Flemming Povlsen, at spillerne selv går ud og siger, at 'der er huller i osten', efter kampen. Christian Eriksen har blandt andet været ude at sige, at landsholdet pressede fejlagtigt i store dele af kampen.

Fodboldekspert Morten Bruhn mener ikke, at Nicolai Jørgensen kan vide sig sikker på sin plads. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fodboldekspert Morten Bruhn mener ikke, at Nicolai Jørgensen kan vide sig sikker på sin plads. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man kører ikke bare hen over det her, men siger 'hvad skete der', og det er vigtigt for dem selv og trænere. Den selvkritiske tilgang, det glæder mig, at landsholdet har den. Det er vigtigt, når man siger, at teamspirit er vægtet så højt oppe,« siger Povlsen til B.T..

Men på den anden side undrer han sig over danskernes præstationer i de seneste par kampe, hvor modstanderen har fået lov til at spille bolden rundt om danskerne, selvom landstræner Åge Hareide i hvert fald før kampen mod Schweiz udmeldte, at Danmark skulle udvise stor agressivitet fra start. Det store pres døde hurtigt ud mod Schweiz.

»I de to seneste kampe er min fornemmelse, at der har været en underlig passivitet på et dansk hold, som bør være et powerhold,« siger Povlsen og henviser til blandt andre Yussuf Poulsen, Martin Brathwaite og Thomas Delaney som aggressive spillere.

»Vi var ikke gode nok til at bryde de mange pasninger, som Kosovo og Schweiz havde. Så i det taktiske spil har vi stadigvæk store mangler i vores erobringsspil. Og hvis vi gerne vil være et hold, der kører omstillinger, så skal vi erobre bolden og af sted. Det gør man ikke ved at være passiv. I begge kampe er det først til sidst, at vi får noget presspil, bruger fysikken og får chancer. Så der må være nogle panderynker hos Åge Hareide, selvom han får et ønskeresultat mod Schweiz,« siger Flemming Povlsen.

Han peger desuden på, at Delaney ikke har præsteret på midten, mens Lasse Schöne ikke er en dygtig presspiller, mens Eriksen ofte får en friere rolle.

»Det gør, at modstanderen får mulighed for at spille inde centralt. Afstanden spillerne imellem har været for stor, og man har ikke været fremadrettet i sit forsvarsspil. I vores genpres mangler der i hvert fald 100 eller 200 gram for at være god til det, vi egentlig er gode til.«

Ingenting fungerede



B.T. har også spurgt Morten Bruun, som ligeledes er tidligere EM-vinder og fodboldekspert hos Eurosport. Han så også bekymrende tegn mod schweizerne.

»Strengt taget var der ikke noget, som fungerede. Vores målmand var ikke oppe på dupperne, forsvaret lukkede tre mål ind. Hvis vi indskrænker kampen til de første 80 minutter, var der jo ingenting, som fungerede. Vi kan godt hive klicheerne frem og sige, vi spillede for langsomt, spillede med for mange berøringer, og folk var fra langt fra deres mand,« siger han og tilføjer:

»Men jeg synes alligevel ikke, at det er så bekymrende. Det er bekymrende, hvis vi i den efterfølgende periode spiller lige så dårligt. Men at holdet alligevel på en eller anden måde får 3-3, det fortæller også en historie om, at der et eller andet udefinerbart ved det her landshold. Men hvis de nu svigter mod Georgien i næste kamp, så må der være grund til stor analyse og bekymring. Jeg har dog en klar forventning om, at vi slår Georgien (i juni, red.), og så er jo vi godt kørende.«

Derudover mener Bruun, at Danmarks angriber Nicolai Jørgensens plads er i gevaldig fare.

»Nicolais spil var langtfra imponerende. Og så laver holdet tre mål, efter han går ud, og én af hans afløsere lavede sågar et af målene,« siger han med henvisning til Christian Gytkjær.

Vi fik aldrig styr på ham

Mads Junker, også ekspert hos Eurosport og tidligere landsholdsspiller, mener, at vi skal anerkende, at Schweiz er et rigtig godt fodboldhold. Schweiz ligger nummer otte på Fifas internationale rangliste, mens Danmark ligger nummer 10.

Samtidig mener han, at Danmark aldrig rigtig fik styr på Granit Xhaka, som kom til at stå meget fri på midten.

»Det gjorde jo, at rigtig mange kom til at stå halvt mellem deres positioner. Det gjorde, at Xhaka var så fri, og det var også det, han scorede på,« siger Mads Junker om Arsenal-spilleren Granit Xhakas drøn, der røg ind bag Kasper Schmeichel.

Men om den taktiske disposition var forkert, er han nu ikke sikker på. Hareide justerede taktikken i pausen, og det kunne han måske have gjort tidligere.

»Men Schweiz spiller en rigtig god kamp. Og vi holder ikke godt nok fast i bolden, de gange, vi så har den. Det får os til at se dumme ud,« siger han og slår fast, at landsholdets tro på eget koncept og hinanden var yderst positivt.