Rutinerede Andreas Bjelland har forlænget sin aftale med Lyngby og spiller også næste sæson i klubben.

Til juli fylder Andreas Bjelland 36, men der er tilsyneladende stadig energi i de erfarne fodboldben.

Den tidligere landsholdsspiller har underskrevet en kontraktforlængelse med Lyngby, så han også spiller næste sæson i superligaklubben. Det oplyser Lyngby på klubbens hjemmeside.

- Det er ingen hemmelighed, at kroppen ikke bliver yngre, men jeg føler, at jeg stadig har masser at give til både klubben og holdet, så jeg glæder mig over at have forlænget og til at komme i gang igen efter sommerferien, siger Bjelland.

Han vendte i 2021 tilbage til Lyngby, hvor han i sin tid startede sin seniorkarriere.

I mellemtiden har han været forbi FC Nordsjælland, Twente, Brentford og FC København. Den venstrebenede midterforsvarer er også noteret for 29 A-landskampe.

Han spillede sin sidste landskamp under Åge Hareide i november 2018.

- Det er en kæmpe kapacitet for os at have en spiller som Andreas i Lyngby Boldklub, og det gælder både på og udenfor banen.

- Han er altid garant for en topprofessionel indsats, og han er en fantastisk rollemodel for vores mange unge og talentfulde spillere i Lyngby Boldklub, siger Lyngbys fodboldchef, Nicas Kjeldsen.

Andreas Bjelland var i den forgangne sæson på banen i 25 superligakampe og var med til at sikre Lyngby overlevelse i den bedste række.

/ritzau/