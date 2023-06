I 2014 stod Thomas Hitzlsperger frem som homoseksuel.

På daværende tidspunkt var en glorværdig karriere stoppet året forinden, og det var ikke helt tilfældigt, at den tidligere landsholdsspiller ventede med at fortælle om sin seksualitet til efter karrierestoppet.

I et interview med Ladbible tv fortæller han, at han ville have følt sig ekstremt ukomfortabel i omklædningsrummet med sine holdkammerater.

»Det er et omklædningsrum, og du er der hver dag. Hvis der er en spiller eller to, som er utilpas med at klæde om i samme omklædningsrum, så er det et problem. Det påvirker træningen, det påvirker spillerne og resultaterne. Det ville jeg ikke være ansvarlig for, så det var en del af årsagen,« fortæller han.

Hitzlsperger i Stuttgart-trøjen. Foto: Friso Gentsch/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Hitzlsperger i Stuttgart-trøjen. Foto: Friso Gentsch/EPA/Ritzau Scanpix

Og netop i omklædningsrummet blev der ofte talt om homoseksualitet.

Men ikke på en måde, der gjorde det nemmere for Thomas Hitzlsperger at springe ud.

»Du skifter klub hvert halve eller hele år, og det er et nyt miljø hver gang, hvor det tager tid at opbygge tillid til de andre spillere. Jeg kunne simpelthen ikke få gode nok venner til at sige: 'Se på mig, det er sådan her, jeg er' – og på den måde springe ud lidt efter lidt. Det skete aldrig.«

Hitzlsperger fortæller, at spillerne i omklædningsrummet stillede hypotetiske spørgsmål som: 'Er der en homoseksuel fodboldspiller?' og: 'Hvad ville du gøre, hvis vi havde en homoseksuel holdkammerat?'

»Nogle af de ting, der blev sagt, var lavpunkter for mig, fordi spillerne sagde: 'Hvis vi havde en homoseksuel holdkammerat, ville jeg ikke gå i bad med ham', og 'Jeg ville ikke klæde om i samme rum.'«

»Der er blevet sagt nogle ting, hvor jeg tænkte, at jeg ikke havde lyst til at være åbenlys homoseksuel i det omklædningsrum. Og det er frustrerende at sige, at det blot beviser, at omklædningsrummet kan være et hårdt miljø.«

Thomas Hitzlsperger, der i dag er 41 år, nåede blandt andet at spille i Aston Villa og Stuttgart.

Han nåede 52 kampe for det tyske landshold.