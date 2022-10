Lyt til artiklen

I Facebook-gruppen 'Køb, salg og bytte af fodboldtrøjer' er der for nylig slået en række salgsannoncer op, som vil få den gængse fodboldfan til at spærre øjnene op.

Blandt andet kan du købe en OL-trøje fra 2016, som verdensstjernen Neymar bar mod Danmark ved legene i Rio de Janeiro - men det kræver bare lige, at du hoster op med 30.000 kroner.

Og pengene skal sendes til den tidligere danske landsholdsspiller Emil Larsen, der stoppede sin aktive fodboldkarriere som 26-årig på grund af vedvarende knæproblemer.

Larsen vil nemlig sælge flere af de trøjer, han byttede sig til i sin landsholdskarriere - og det skyldes, at andre formentlig kan få større glæde af trøjerne, fortæller han til B.T.

»Jeg har tænkt over, at de lå nede i vores depotrum i en kasse i kælderen. Så hvis der var nogle, der kunne blive glade for dem og sætte mere pris på dem, end at de bare ligger dernede, så er nogle velkomne til at købe dem,« siger han og tilføjer om trøjernes betydning:

»De betyder ikke så meget. Jeg har minderne oppe i hovedet, og det er også derfor, jeg har valgt at sætte dem til salg. Så på den måde kunne de være fine at skippe videre til nogle.«

En vis betydning har trøjerne dog alligevel.

Foruden Neymar-trøjen til 30.000 kroner sælger Emil Larsen en trøje fra sit møde med Nigeria ved OL i 2016 samt to trøjer fra landskampe mod England og Italien. Nigeria-trøjen med John Obi Mikel bag på koster 10.000 kroner, mens de to sidste med Ashley Cole og Claudio Marchisio er værdisat til 5.000 kroner.

Foto: EVARISTO SA Vis mere Foto: EVARISTO SA

De høje priser har fået flere folk i Facebook-gruppen til at reagere noget overraskede - en skriver blandt andet, om man får Neymar med i prisen for trøjen til 30.000 kroner.

Men Emil Larsen mener selv, at priserne er sat fornuftigt.

»Jeg sælger ikke de trøjer for småpenge - så hvis folk vil betale en god pris, må de gerne, men ellers beholder jeg dem. Det er mig, der har vurderet, hvad jeg skal have for at ville af med dem. De har trods alt stadig en vis værdi for mig, så de skal ikke bare sælges for ingenting.«

Hvorfor koster Neymar-trøjen 30.000 kroner?

»Det er en OL-trøje, og de vandt turneringen det år. Så det er ikke en trøje, der kommer flere af. Hvis man havde en Neymar-trøje fra PSG, så findes der en hver weekend, så den er sjælden, den jeg har.«

Emil Larsen afviser, at han forsøger at komme af med trøjerne, fordi han er i økonomiske problemer.

»Det kan jeg fortælle dig, det er jeg ikke,« afviser han klart og fortæller, hvordan han nu tjener sine penge - tidligere havde han sit eget firma, der producerede benskinner.

»Jeg har solgt mit gamle firma, og nu er jeg indenfor ejendomme, hvor jeg investerer.«

Emil Larsen er i dag blevet 31 år gammel, og han kan se tilbage på en karriere, hvor han undervejs var så stor en profil i Superligaen for OB, at han blev udtaget til det danske landshold.

Han fik i alt fem A-landskampe under Morten Olsen og tre landskampe ved OL i Rio de Janeiro, hvor Danmark røg ud i kvartfinalen efter et 0-2-nederlag til John Obi Mikel og co.

Larsen stoppede karrieren i 2017, mens han var på kontrakt i Lyngby Boldklub.