Paul Gascoigne havde en flot fodboldkarriere, hvor det blandt andet blev til mere end 50 landskampe for England.

Men han har ligeledes haft en mørk fortid med sin far, der eksempelvis sendte ham i psykisk behandling tilbage i 2010.

Derfor var der nogle aggressioner, der skulle ud, da John Gascoigne mistede livet til kræft i 2018. Det fortæller Paul Gascoigne i 'The James English'-podcast.

»Da det bare var mig og ham i sygesengen, og han døde, så hoppede jeg op i sengen, hvorefter jeg begyndte at slå på ham,« lyder det blandt andet fra den tidligere landsholdsspiller.

Foto: CRAIG BROUGH

Den nu 53-årige englænder siger, at slagene var gengæld for de uretfærdigheder, som hans far havde givet ham. Det hele sluttede dog med, at han krammede sin afdøde far i 45 minutter.

Og selv om der både har været op- og nedture for Paul og John Gascoigne, så holder den tidligere fodboldspiller fast i, at der har været flest gode stunder.

»Jeg elskede at tage ham med rundt omkring i verden, da jeg stadig spillede. Lige nu er jeg okay, men jeg vil tænke på de gode tider, for jeg har nok har flere gode end dårlige.«

Paul Gascoigne fortæller afsluttende i podcasten, at han gennem karrieren har købt omkring 80 biler samt 18 både og huse til sin far.

Den tidligere landsholdsspiller blev betegnet som en af de bedste spillere i sin generation, og han nåede at optræde for klubber som Newcastle, Tottenham, Lazio og Rangers.