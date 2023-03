Lyt til artiklen

Engang boede Andrey Solomatin i Ukraine. Nu er han i krig mod landet.

Den tidligere russiske landsholdsspiller fortæller til den russiske hjemmeside metaratings.ru, at han yder humanitær støtte til den paramilitære russiske gruppe 'Española'.

»Alle fyrene i frontlinjen forstår, at vi har brug for en sejr. Jeg er nu en del af det humanitære arbejde i distriktet, og vi arbejder sammen. Min næste tur er lige rundt om hjørnet,« siger han til metaratings.ru.

Ifølge Dagbladet har Andrey Solomatin tilsluttet sig en gruppe bestående af russiske fodboldhooligans, der har samlet sig for at kæmpe i krigen mod Ukraine.

Andrey Solomatin (tv.) i aktion ved VM i 2002. Foto: Unknown Vis mere Andrey Solomatin (tv.) i aktion ved VM i 2002. Foto: Unknown

Den russiske hjemmeside kalder de over 500 medlemmer af gruppen for frivillige.

Kommandøren for 'Española', Stanislav Orlov, fortæller ifølge Metro, at de russiske fodboldhooligans er hentet ind klubber på tværs af hele landet.

Forud for VM i Rusland i 2018 havde de russiske myndigheder ellers brugt mange ressourcer på at undgå russiske hooligans under mesterskabet.

Sådan er det ikke længere, og nu har 47-årige Andrey Solomatin altså tilsluttet sig den paramilitære gruppe.

Russeren nåede forbi den ukrainske klub Obolon Kyiv, men spillede størstedelen af sin karriere i hjemlandet, hvor det blandt andet blev til 184 kampe for Lokomotiv Moskva og 65 kampe for CSKA Moskva.

Derudover nåede han også 13 kampe for det russiske landshold og var med på holdet ved VM i 2002.