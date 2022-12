Lyt til artiklen

Der er ikke langt fra toppen til bunden.

Det kan den tidligere serbiske landsholdsspiller Dusan Petkovic skrive under på. For han har nemlig ramt sidstnævnte. Med et brag.

For nylig blev den tidligere Wolfsburg-spiller anholdt i Amsterdam og sigtet for at være i besiddelse af – og hold nu fast – 115 kilo kokain.

Det skriver Bild, der refererer til det serbiske medie Blic.

Ifølge mediet havde Dusan Petkovic og syv andre kriminelle bagmænd planlagt en transport af den enorme mængde kokain fra Sydamerika til Rotterdam i Holland.

Den nåede dog aldrig frem, for de lokale myndigheder skulle angiveligt have slået til mod transporten i den belgiske by Arlon, hvorefter politiet opsøgte Petkovic i den hollandske hovedstad.

Det er flere måneders intens efterforskning fra Europol og det serbiske politi, der gjorde beslaglæggelsen og anholdelserne mulige, lyder det.

Den større gruppe af bagmænd, der står bag transporten, er desuden blevet sigtet for at fabrikere og distribuere stoffer i Europa.

Dusan Petkovic har tidligere spillet flere Bundesliga-kampe for både Wolfsburg og Nürnberg. Han står ligeledes noteret for tre landskampe for Jugoslavien samt fire for Serbien.

Det tyske medie skriver videre, at serberen i skrivende stund står registreret som sportsdirektør i den serbiske klub OFK Belgrade.