Den tidligere landsholdsspiller Simon Poulsen stopper karrieren.

Den 34-årige Sønderjyske-spiller lægger støvlerne på hylden øjeblikkeligt for i stedet at blive træner i klubben, meddeler Sønderjyske i en pressemeddelelse.

Fremover vil han blive en del af trænerteamet omkring superligaholdet.

Når spillerne møder ind efter juleferien den 7. januar, vil Simon Poulsen tiltræde i rollen som assistenttræner på en toårig trænerkontrakt, fremgår det.

»Da vi hentede Simon Poulsen hjem efter en flot udenlandskarriere, var det allerede i tankerne hos os begge, at vi også gerne ville have ham tilknyttet i en rolle efter den aktive karriere. Simon Poulsen er vel nok det største navn, der har været i Sønderjyske,« siger sportschef Hans Jørgen Haysen til Sønderjyskes hjemmeside, og han glæder sig over, at Simon Poulsen bliver i klubben.

Simon Poulsen i aktion i en venskabskamp mellem Danmark og Montengro. Foto: Henning Bagger

Simon Poulsen vendte som spiller tilbage til Sønderjyske i 2017.

Han ser nu frem til en trænerrolle i den klub, hvor han selv fik debut i 2001 som 16-årig.

»Jeg kommer nok til at savne spillet på banen til at starte med, men jeg kan godt mærke på min krop, at den ikke er, hvad den har været,« fortæller Simon Poulsen til Sønderjyskes hjemmesiden.

»Nu har jeg også fået tingene lidt på afstand i ferien, og jeg føler mig privilegeret over, at jeg har muligheden for at gå direkte over i trænergerningen, så jeg fortsat får en tilknytning til spillet. Sønderjyske er min hjerteklub, og jeg glæder mig til at give noget tilbage af det, som klubben har givet mig gennem årene,«

I 2015 blev Simon Poulsen optaget i Sønderjyske’s Wall of Fame.

Simon Poulsen tilbage i 2012. Foto: PATRIK STOLLARZ

Siden drog han videre til FC Midtjylland, AZ Alkmaar, Sampdoria og PSV Eindhoven, inden han i januar 2017 vendte hjem til Sønderjyske.

Den tidligere danske landsholdsspiller fik 31 kampe for A-landsholdet, og han var med til VM i 2010 samt EM i 2012.