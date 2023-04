Lyt til artiklen

Den tidligere danske landsholdsmålmand Birger Jensen er død i en alder af 72 år.

Det oplyser hans tidligere belgiske klub Club Brügge på Twitter.

»Et ikon har forladt os. Hvil i fred, Birger Jensen,« skriver klubben i opslaget.

Belgiske Sporza skriver, at han tilbragte sin sidste tid på et hospital i Belgien efter længere tids sygdom.

Som 23-årige kom han til den belgiske topklub fra B 1903. Her var han i 1970erne med til at dominere den belgiske liga med Club Brügge.

Hele 382 kampe blev de til for Birger Jensen i den belgiske storklub, hvor han også scorede to mål. I en af klubbens bedste perioder sikrede de sig fem ligatitler, to pokalturneringer og en finale i Europa Cuppen med Birger Jensen mellem stængerne.

Finalen i Europa Cuppen var i 1978 på Wembley, hvor Club Brügge og Birger Jensen mødte Liverpool og tabte foran hele 92.500 tilskuere.

På landsholdet fik målmanden aldrig samme succes som på klubplan.

19 landskampe i rødt og hvidt blev det til for Birger Jensen.