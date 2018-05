Husker du Champions League-turneringen i 2005? Husker du dramaet mellem Schalke 04 og AC Milan? Husker du milanesernes nuværende træner, Gennaro Gattuso, der råber danske Christian Poulsen ind i hovedet, da der til sidst bliver fløjtet af?

Scenerne står printet ind i mange fodboldfans' hukommelse, og i Milano husker flere stadig den nuforhenværende danske landsholdsanfører som en knap så fin fyr. Hos ledelsen i den italienske storklub stak hadet dog angiveligt ikke stak så dybt, som den dengang gav udtryk for. Det afslørede Christian Poulsen, da han lørdag aften var gæst i debatprogrammet Fodbold FM og lavede optakt til Champions League-finalen på Radio24syv:

»Vi havde nogle drabligt tætte dueller mod AC Milan, og særligt efter den første kamp i Schalke var (Carlo, red.) Ancelotti, der var træner i Milan på det tidspunkt, meget kritisk og havde været ude i pressen og sige, at jeg havde været alt for hård mod Kaka, deres stjerne på det tidspunkt. Til returkampen i Milano, som var altafgørende for, hvem der skulle gå videre, var der den vildest pibekoncert hver gang, jeg havde bolden. Kampen endte godt nok med en sejr til Milan, men jeg fik dog scoret undervejs, og i slutningen af kampen står Gattuso og råber mig ind i ansigtet,« fortæller han.

»Men det sjove er, at en uge efter kampen og al den kritik, der havde været, så var der et opkald fra AC Milan, som gerne ville have mig til kontraktforhandlinger, så jeg nåede faktisk at være både at være til lægetjek og de store fyre, Galliani (daværende direktør i AC Milan, red,) osv., i Milan, men det endte så med i stedet at blive Sevilla i sidste ende.«

For Schalke 04 udlignede Christian Poulsen til 1-1 ude mod AC Milan. Kampen endte 3-2 til italienerne. Foto: STEFANO RELLANDINI For Schalke 04 udlignede Christian Poulsen til 1-1 ude mod AC Milan. Kampen endte 3-2 til italienerne. Foto: STEFANO RELLANDINI

Christian Poulsen skulle senere i karrieren komme til Italien. Efter to gode år i Sevilla bød Juventus sig til. Opholdet i Torino blev dog aldrig den store succes og efter to år røg han videre til Liverpool og siden franske Evian og hollandske Ajax, inden han i 2015 sluttede karrieren hos FC København.

