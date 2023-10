Den tidligere israelske fodboldspiller Lior Asulin er en af de isralere, der har mistet livet efter Hamas' angreb lørdag.

Det skriver flere israelske medier heriblandt Haaretz.

Asulin var en blandt flere tusinde deltagere ved en festival tæt på grænsen til Gaza, der forvandlede sig fra stor fest til stort blodbad.

Medierne skriver, at Asulin forsvandt i kølvandet på angrebet, men søndag er han blevet fundet død.

Tidligere AaB-spiller Thomas Enevoldsen har bolden, mens Asulin følger efter i et opgør mellem AaB og Hapoel Tel Aviv i 2008, Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Tidligere AaB-spiller Thomas Enevoldsen har bolden, mens Asulin følger efter i et opgør mellem AaB og Hapoel Tel Aviv i 2008, Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix

Den 43-årige israeler nåede at spille i et hav af israelske klubber og har blandt andet spillet mod danske AaB i europæisk sammenhæng.

Øverst i artiklen kan du se, hvordan festivalgæsterne flygtede, mens angrebet stod på.

Antallet af døde i Israel efter Hamas' chokangreb skønnes nu at være over 500, og langt over 2000 er såret.

Tidligere søndag er 313 palæstinensere meldt dræbt i Gaza under Israels modangreb. Det oplyste de lokale myndigheder.