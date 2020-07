Patrick Mortensen og Ronnie Schwartz spillede sammen i Norge og jagter begge Kamil Wilczek på topscorerlisten.

AGF-angriber Patrick Mortensen gik med to scoringer i sejren over Ronnie Schwartz og FC Midtjylland forbi sin tidligere holdkammerat på Superligaens topscorerliste.

De to angribere spillede sammen i norske Sarpsborg, og AGF Patrick Mortensen nyder godt af konkurrencen fra sin tidligere holdkammerat.

- Jeg ser topscorertitlen som en åben duel mellem Ronnie og mig, siger AGF-angriberen.

Patrick Mortensen fandt søndag vejen til nettet to gange og har nu scoret 16 gange i indeværende sæson - en enkelt gang mere end Ronnie Schwartz.

- Det er lidt sjovt, at det er mellem mig og ham, da vi har det godt sammen fra vores tid i Norge, siger Patrick Mortensen efter sejren over FCM.

Ronnie Schwartz anerkendte Patrick Mortensens anden scoring med et håndtryk ved midtercirklen, og det siger ifølge AGF-topscoreren noget om Schwartz.

- At se Ronnie med det overskud, at han gav mig hånden ved mit andet mål, viser klasse, og det sætter jeg stor pris på, siger han.

Patrick Mortensen vil ikke lægge skjul på, at det er naturligt for en angriber at jagte topscorertitler.

- Det er klart, at det betyder noget for mig, men det skal ikke være på bekostning af holdet.

- Men det går lidt hånd-i-hånd, for hvis jeg scorer mål, så er der også sandsynlighed for, at vi vinder, siger han.

Der er dog ikke tvivl om, hvad der fylder mest for klubbens viceanfører.

- Jeg vil gerne have det hele, men hvis jeg ikke kan få det hele, så vil jeg helst have den rette medalje frem for en topscorerpris, siger Mortensen.

AGF-angriberen ser frem til sølvbraget mod FCK på søndag, hvor han kan indhente Kamil Wilczeks 17 scoringer, som polakken nåede at score for Brøndby, inden han i januar skiftede til tyrkisk fodbold.

- Nu er der tre kampe tilbage, og så må vi se, hvem der trækker det længste strå, siger Patrick Mortensen om topscorerduellen.

/ritzau/