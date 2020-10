Zlatan Ibrahimovic er kommet i lidt af et stormvejr den seneste tid. En ny bog afslører, hvordan han har solet sig i sin status, brugt denne til at rakke ned på holdkammerater og få fripas til at gøre, som det passede ham, på det svenske landshold.

Nu står en tidligere holdkammerat også frem med en episode, hvor Zlatan Ibrahimovic truede ham efter en mislykket pasning.

Det er argentineren Maxi Lopez, der spillede sammen med Zlatan Ibrahimovic i 2011 i AC Milan.

»Jeg slog en pasning, der skulle ramme Zlatan, men han flyttede sig ikke for at få fat i bolden. Han stod bare stille og så, hvor bolden fløj hen. Så vendte han sig om, så på mig med et vredt ansigtsudtryk og begyndte at råbe ad mig,« siger Maxi Lopez til TyC Sports.

Få dage senere skulle de spille Champions League, og her henvendte Ibrahimovic sig til Lopez og sagde:

»Jeg kan godt lide dig. Argentinere har karakter og siger, hvad de mener. I er ikke som brasilianere. Men når det så er sagt... Næste gang, du gør det der, så flår jeg hovedet af dig.«

Mere blev der ikke gjort ud af den episode, fortæller Lopez, der hæfter sig ved, at han er to meter høj og kan karate.

Det er blot ét eksempel i perlerækken af episoder, som kommer frem i disse dage. I bogen 'Landsholdet ifølge Lundh' står flere anonyme svenske fodboldspillere frem med deres beretninger om Ibrahimovic på det svenske landshold.

Erik Hamrén, den daværende landstræner, gjorde ikke noget ved de episoder, hvor Zlatan kom for sent eller svinede holdkammerater til foran de andre. I omklædningsrummet efter 0-0 mod Irland råbte Ibrahimovic:

»Hvad fanden laver jeg egentlig på det her landshold?«

Da Friends Arena blev indviet, svinede han også Rasmus Elm til foran alle de andre, da Sverige var bagud i pausen mod England. Landstræneren så bare til og gjorde ikke noget for at forsvare Elm, og det fik mange til at miste tilliden til ham.

I dag er Zlatan Ibrahimovic tilbage i AC Milan, hvor han har kontrakt til sommeren 2021. Han stoppede på det svenske landshold efter EM-slutrunden i 2016.