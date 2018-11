Den nuværende Werder Bremen-spiller Davy Klaassen fortæller, at han havde sin tvivl om Kasper Dolberg under deres tid sammen i Ajax.

Kasper Dolberg er ikke den mest højtråbende fodboldspiller, og Ajax-danskerens stille fremtoning har fået flere til at tvivle på, om han egentlig brænder for at spille fodbold og skabe resultater på grønsværen.

En af dem, der i første omgang tvivlede på Dolbergs passion for fodbolden, var den hollandske offensivspiller, Davy Klaassen, der var holdkammerat med danskeren i deres tid sammen i Ajax. Han var i tvivl om, hvorvidt Dolberg overhovedet kunne lide at spille fodbold, men hen ad vejen fandt Klaassen ud af, at danskeren bare var svær at føre en samtale med.

»Når man er sammen med ham hver dag, lærer man ham at kende bedre. Jeg havde kontakt med ham, men det var svært at have en rigtig samtale med ham. Lasse Schöne var faktisk den, der virkelig kom igennem til ham,« siger Klaassen i et interview med Helden.

Han tilføjer desuden, at han mener, at Dolberg har alt, hvad der skal til for at blive et stort navn i fodboldverden.I de seks seneste kampe for Ajax i Æresdivisionen har Dolberg scoret fem mål.Det tidligere Silkeborg-talent er i øjeblikket med det danske landshold, der fredag møder Wales i Nations League.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com