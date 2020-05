Jesper Blomqvist var en del af det legendariske Manchester United-mandskab, der vandt The Treble i 1999: Champions League, Premier League og FA-Cuppen.

Svenskeren delte blandt andet omklædningsrum med Peter Schmeichel, men længe var forholdet mellem de to yderst betændt.

Det fortæller han i et interview med The Athletic.

»Det var til træning, og vi jagtede begge en bold. Jeg gik til den og tacklede ham hårdt (...) Han var rasende og forsøgte at slå mig. Det var tæt på at være en rigtig slåskamp, og det havde ikke været godt for mig, for han var meget stor. Han ville have tævet mig,« fortæller Jesper Blomqvist, der satte en voldsom reaktion i gang hos den danske målmand.

Jesper Blomqvist spillede fire år i Manchester United. Foto: DAN CHUNG Vis mere Jesper Blomqvist spillede fire år i Manchester United. Foto: DAN CHUNG

Episoden ved træningen endte næsten med at koste et regulært slagsmål, der heldigvis blev afværget.

Så brugte Blomqvist en anden taktik.

Tavshed.

»Det var lidt barnligt, men jeg talte ikke til ham i to uger. Så kom han op til mig en dag og spurgte, hvordan jeg havde det. Jeg fortalte ham, at jeg ikke ville tale med ham, medmindre han undskyldte. Jeg måtte være mig selv tættest. De andre drenge på holdet satte pris på, at jeg ikke gav mig. Derfra var det okay med Schmeichel.«

Peter Schmeichel og Jesper Blomqvist var begge en del af Manchester Uniteds startopstilling i den legendariske Champions League-finale i 1999. Foto: LARS MØLLER Vis mere Peter Schmeichel og Jesper Blomqvist var begge en del af Manchester Uniteds startopstilling i den legendariske Champions League-finale i 1999. Foto: LARS MØLLER

I dag er Jesper Blomqvist 46 år gammel, alenefar og ejer af et pizzeria uden for Stockholm.

Tiden går med med at betjene kunder på pizzeriaet og med at passe den otte-årige søn, Casper.

Et nyt liv for Blomqvist, der måtte indstille karrieren som blot 31-årige grundet gentagende knæproblemer.

»I årevis tjekkede jeg mit knæ som det første om morgenen for at se, hvor hævet det var. Det gjorde jeg 40 gange om dagen, igen og igen. Det drev mig til vanvid, og jeg blev deprimeret. Til sidst indså jeg, at selvom jeg ville tilbage for at spille igen, kunne jeg ikke bruge hele mit liv på at fokusere på mit knæ,« siger Jesper Blomqvist.