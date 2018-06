Thomas Gravesen er tilbage efter 12 års fravær.

Tilbage i rampelyset, efter han siden sit karrierestop trak sig fuldstændigt fra alt, hvad der hed interviews og andet omtale.

For nyligt var han nemlig med i en bettingreklame-kampagne, han har givet et interview inden Danmarks testkamp mod Sverige og ifølge BTs oplysninger er han nu også flyttet permanent hjem til Danmark igen efter at have boet adskillige år i Las Vegas.

Thomas Gravsen spillede i storklubben Real Madrid fra 2005 til 2006. Foto: SERGIO PEREZ Thomas Gravsen spillede i storklubben Real Madrid fra 2005 til 2006. Foto: SERGIO PEREZ

Den tidligere landsholdsspiller Martin Laursen var i sin tid landsholdskammerat med Thomas Gravesen, og han synes, det er fint, at manden, der var et af Danmarks hotteste navne tilbage i midten af 00’erne, da han skiftede til mægtige Real Madrid, nu kommer lidt frem igen.

»Det er da rigtigt fint. Thomas Gravesen er en pissegod fyr. Rigtig sød og behagelig at være sammen med, så jeg håber, at uanset om han kommer mere frem i søgelyset eller ej, at han har det godt, og så må han om, om han vil give interviews og være mere fremme. Jeg kan se, at han har lavet en reklamefilm op til VM, og det er også fint. Det er også noget med, at han vil være med igen og ikke har nogle problemer med det. Jeg tror mere, det er det. Og det er helt fair,« fortæller Martin Laursen til BT.

Forsvarssspilleren Martin Laursen nåede at spille 53 kampe for det danske A-landshold. Foto: Henning Bagger Forsvarssspilleren Martin Laursen nåede at spille 53 kampe for det danske A-landshold. Foto: Henning Bagger

Der var nemlig helt stille fra Thomas Gravesen, da han efter en svær sidste del af fodboldkarrieren valgte at lukke helt af for alt, der hed noget med presse tilbage Og siden sit karrierestop i 2008 er det yderst sporadisk var man har hørt til den kække midtbanemand fra Vejle. Det vækkede dengang undren var fra mange - inklusiv Martin Laursen.

»Jeg er da ikke den eneste, der synes, at det var en lille smule mærkeligt, at han bare helt forsvandt lige pludselig og ikke ville give nogle interviews, men det må han jo om, så det er fair nok. Det er intet problem. Men han forsvandt meget drastisk ud af det hele,« fortæller den tidligere landsholdsspiller, der udover at være anfører for landsholdet i flere år også tørnede ud for blandt andet AC Milan og Aston Villa.

Martin Laursen og Thomas Gravesen var begge med for Danmark til VM i Sydkorea og Japan tilbage i 2002. Foto: WILLIAM WEST Martin Laursen og Thomas Gravesen var begge med for Danmark til VM i Sydkorea og Japan tilbage i 2002. Foto: WILLIAM WEST

BTs sportschef er også glad for at se den tidligere Real Madrid-spiller tilbage, selvom han også ærgrer sig lidt over måden, det er sket på. Og efter Gravesen nu har vendt snuden hjem igen, så er han da også interessant for tv-cheferne som en mulig ekspert.

Og spørger man Martin Laursen, så er der ingen tvivl om, at den nu 42-årige Thomas Gravesen var og er en af de helt store fodboldspillere i Danmark - både på og uden for banen.

»‘Graver’ var jo en personlighed. Han er en personlighed. Og en fantastisk fodboldspiller på vores landshold dengang, jeg spillede med ham. Altså han var en af de helt, helt store profiler hver eneste gang, vi spillede kamp og også til træning,« siger Martin Laursen.

Kanal 5 sender hele interviewet med Thomas Gravesen i forbindelse med Sverige-Danmark i aften klokken 18.00.