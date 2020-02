Eksperter og fans har været hurtige til at kritisere Eriksens første præstationer i Inter, men nu få danskeren opbakning fra sin tidligere holdkammerat Dele Alli.

I et større interview mellem Dele Alli og Sky Sports falder snakken nemlig på den danske landsholdsspiller, der sidste uge skiftede fra Tottenham til Inter efter mange måneders spekulation om fremtiden.

Selvom Eriksen har fået kritik siden sin ankomst til den italienske modeby, så er Dele Alli ikke i tvivl om sin tidligere holdkammerats kvaliteter.

»Han er verdensklasse. Jeg sendte ham en trist smiley på messenger, men jeg er sikker på, vi holder kontakten ved lige,« siger Dele Alli og slår fast, at Eriksen vil blive savnet.

epa08177090 Inter's Christian Eriksen reacts during the Italian Cup quarter finals soccer match between FC Inter and ACF Fiorentina at the Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 29 January 2020. EPA/MATTEO BAZZI

»Han er en fantastisk spiller, og vi kommer til at savne ham. Der har floreret mange rygter siden starten af sæsonen, men nu er skiftet faldet på plads, og jeg ønsker ham alt det bedste, fordi han er en god ven.«

Mens Eriksen blev kritiseret for sin Serie A-debut mod Udinese, hvor han blev udskiftet efter 58 minutters spil, fik manden, der har erstattet Eriksen, stor succes i sin debut.

Den 22-årige hollænder Steven Bergwijn, der har overtaget Eriksens nummer 23 i Tottenham, scorede nemlig målet til 1-0 i Tottenhams sejr over Manchester City. Målet kan du se her.

Eriksen får en ny chance for at lukke munden på kritikerne, når Inter og AC Milan tørner sammen i det potente Milano-derby på søndag kl. 20.45.