Det skulle have været en helt almindelig morgenløbetur for den tidligere fodboldstjerne Anthony Le Tallec.

Men løbeturen i en park i byen Annecy udviklede sig torsdag til et forfærdeligt mareridt.

Pludseligt så han folk løbe væk, og en kvinde råbte til ham:

»Løb, løb, en eller anden stikker alle nær søen, han har stukket børn, løb, løb.«

Den tidligere Liverpool-spiller Anthony Le Tallec overværede torsdagens knivangreb i Annecy. Foto: Francois Lo Presti/AFP/Ritzau Scanpix

Den 38-årige eksfodboldspiller overværede det knivangreb, der fandt sted i parken, hvor en mand sårede flere børn og voksne.

Det skriver Mirror.

Le Tallec så gerningsmanden løbe direkte mod sig med politiet i hælene.

»Han styrede direkte mod en ældre mand og kvinde. Han angreb den gamle mand, stak ham,« fortæller den tidligere Liverpool-angriber om den voldsomme oplevelse.

»Han er der. De skød ham, efter han havde angrebet en bedstefar. Og han stak børn,« skrev Le Tallec i en af flere stories på Instagram. Foto: Anthony Le Tallec/Instagram

Fire børn i treårsalderen er alle i kritisk tilstand efter episoden, hvor også to voksne blev angrebet.

Gerningsmanden er 'anholdt takket være ordensmagtens meget hurtige indgriben', skriver den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, på Twitter.

Darmanin oplyser, at manden, der begik knivangrebet var en syrisk flygtning, som for få dage siden prøvede at få asyl i Frankrig. Han fik et nej. Han havde også søgt om asyl i Italien og Schweiz.

Torsdag vandt den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard en etape i det franske løb Criterium du Dauphiné.

Han var også tydeligt påvirket af den grufulde episode, da han i tårer mødte pressen efter sejren.