Cirka 175.000 kroner.

Det er, hvad den tidligere fodboldstjerne, Paul Gascoigne, har brugt i kampen mod sit alkoholproblem.

Det fortæller han i et stort interview med Mirror. Pengene er blevet brugt på en særlig operation samt flybilletter til og et ophold i Australien, hvor indgrebet fandt sted, fortæller han.

»Jeg har fået syet antabus-implantater ind i maven, som gør, at jeg får det dårligt, hvis jeg drikker for meget,« fortæller Paul Gascoigne i interviewet.

En øl eller et glas vin kan han sagtens drikke. Men så stopper det også, for ellers får han det dårligt. Operationen har været nødvendig, erkender han, og han kan også stadig have dage, hvor han har lyst til at drikke sig fuld, men han kan bedre styre sig, når han for eksempel er ude at handle. Og i interviewet fortæller han også, at han er glad for, han kom på afvænning. Noget, han har stiftet bekendtskab med flere gange.

»Du har vinkendere. Jeg er afvænningskender. Jeg har været på afvænning for Calpol (smertestillende medicin, red.), for Red Bull, for afføringsmidler. Engang tog jeg bare derhen (på afvænning, red.) for at holde ferie,« fortæller Gascoigne, der sidste år var igennem en svær tid.

Her skulle han i retten, da han af en kvinde var blevet anklaget for sexovergreb efter en episode i et tog.

Her kyssede han kvinden på munden, hvilket han ikke benægtede. Han forklarede, at han gjorde det for at beskytte kvinden mod nogle personer, der i toget kaldte hende grimme ting. Kvinden, der anmeldte ham, forklarede i retten, at hun havde været bange og meget ked af det efter episoden.

Paul Gascoigne var i efteråret i retten. Foto: SCOTT HEPPELL

Paul Gascoigne blev efter flere dage i retten frikendt. Var det endt anderledes, havde det fået store konsekvenser for den tidligere fodboldspiller, der har haft nogle hårde år, som har budt på tab af både en nevø og faren John.

»Jeg mistede Jay, min far, så havde jeg sagen med sexovergreb. Jeg er så glad for, at juryen tænkte logisk og frikendte mig. Jeg var i panik. Hvis jeg var endt i registeret over sexforbrydere, så havde mit liv været slut,« siger Paul Gascoigne.

52-årige Gascoigne stoppede sin karriere i 2004 efter at have været i klubber som Newcastle, Tottenham, Lazio og Rangers. Og efter han stoppede, startede skandalerne.

Der har nemlig ikke blot været vedvarende beretninger om det massive alkoholmisbrug, som han også står ved. Der har også været historier om overfald på fotografer og en ekskæreste samt en personlig konkurs.