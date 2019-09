Peter Beardsley er blevet dømt for at have anvendt racistisk sprogbrug som træner for Newcastles ungdomshold.

Den tidligere Newcastle- og Liverpool-angriber Peter Beardsley har fået karantæne fra al fodbold i 32 uger, efter at han er blevet kendt skyldig i at have afgivet racistiske bemærkninger.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Beardsley mistede i marts sit job som U23-træner i Newcastle United, da han blev beskyldt for at have mobbet en spiller på klubbens fodboldakademi.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) igangsatte en undersøgelse, der senere førte til, at Beardsley blev sigtet for at have anvendt racistisk sprogbrug i tre tilfælde.

I en rapport kalder den uafhængige undersøgelseskommission Beardsleys kommentarer "åbenlyst racistiske og fuldstændig uacceptable".

- Selv om det ikke var hans hensigt, forårsagede han forargelse. Det er specielt vigtigt i en tid, hvor racisme i fodbold er fremherskende, at bemærkninger som dem, hr. Beardsley har fremsat, straffes hårdt, lyder det.

Nu 58-årige Peter Beardsley havde en lang karriere som aktiv i 1980'erne og 1990'erne.

Han er mest kendt for sin tid som angriber i Liverpool og Newcastle, ligesom han var en del af det engelske VM-landshold i både 1986 og 1990.

Karantænen, der omfatter alle fodboldrelaterede aktiviteter, løber til 29. april næste år.

/ritzau/AFP