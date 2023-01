Lyt til artiklen

Han har været vant til at løbe fra modstandernes forsvarsspillere, men forleden var det politiet, han prøvede at hægte af.

Den irske tidligere landsholdsspiller Anthony Stokes er blevet anholdt efter en biljagt i Dublins gader.

Stokes og hans passager forlod bilen og prøvede at stikke af til fods, inden det irske politi fangede og anholdt dem.

Det skriver Daily Mail.

Anthony Stokes var i mange år en stjerne i Celtic. Foto: GIUSEPPE CACACE

Ifølge mediet fandt politiet en kæmpe mængde kokain i Stokes' efterladte bil.

Handskerummet var fyldt op med kokain for mere end 30.000 kroner.

Både Anthony Stokes og hans makker kan nu se frem til en tur i retten i Dublin.

Ud over ni landskampe for Irland var Stokes i flere år en stjerne for Celtic og Hibernian i den skotske liga.

Han har også spillet for Sunderland og én enkelt kamp for Arsenal.

Han stoppede karrieren i 2020.