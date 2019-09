Den tidligere Premier League-stjerne, Demba Ba, er kommet med en opsigtsvækkende udmelding.

»Jeg ønsker at alle sorte fodboldspillere forlader den liga.«

Sådan lyder det i et opslag på Twitter fra den senegalesiske 34-årige tidligere Newcastle og Chelsea-angriber, Demba Ba, efter at Romelu Lukaku blev udsat for rascistiske tilråb i en udekamp mod Cagliari for Inter i Serie A.

Det er et opslag, han har lavet i forbindelse med et brev fra Inters hardcore fanklub, Curva Nord, som de har sendt til Romelu Lukaku efter, at Lukaku udtalte sig om tilråbene:

Inter's Curva Nord (ultras) writes a letter to Lukaku where they among other things say "We are really sorry you thought what happened in Cagliari was racist" pic.twitter.com/8J1KftZ8OL — hash (@hashim0307) September 3, 2019

I brevet til Romelu Lukaku forsvarer Inters fanklub Cagliaris tilråb til Romelu Lukaku. I brevet lyder det blandt andet:

»Hej Romelu. (...) Vi er meget kede af, at du tror, at det der skete i Cagliari var racistisk. (...) Vi forstår godt, at det kan blive forstået som racistiske tilråb, men sådan er det ikke.«

Forklaring til tilråbene skal ifølge fansene findes i fankulturen i Italien:

»I Italien bruger vi 'de metoder' til at 'hjælpe vores hold', da vi forsøger at gøre vores modstandere nervøse. (...) Vi er ikke racister og det er Cagliaris fans heller ikke,« skriver de blandt andet.

Romelu Lukaku. Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Romelu Lukaku. Foto: DANIELE MASCOLO

Brevet bliver derefter afsluttet med følgende ord:

»Italienske fans er måske ikke perfekte, og vi kan forstå dine frustrationer med disse udtryk, men det er helt sikkert ikke ment som værende rascistiske. Endnu engang. Velkommen Romelu.«

Det brev fik altså Demba Ba på tasterne på Tweeter, hvor han vedlagde brevet og skrev:

»Det her er så grunden til, at jeg sagde nej til at spille i Italien, da jeg fik muligheden. Og af den grund ønsker jeg, at alle sorte fodboldspillere forlader Serie A! Selvfølgelig vil det ikke stoppe de her fans fra deres dumheder, men i det mindste vil de ikke påvirke andre racer.«

And here's the reason why I decided not to play there when I could... And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy — Demba Ba (@dembabafoot) September 4, 2019

I sidste sæson blev Juventus', Blaise Matuidi, og den tildligere Juventus-spiller, Moise Kean, også udsat for racisme i en udekamp mod Cagliari.

Demba Ba spiller nu i Tyrkiet for Istanbul Başakşehir, som skal spille Europa League i år.

Klubben er ejet af den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdoğan.

Holdet ligger nummer 14 i den bedste tyrkiske række med tre point efter tre kampe.