»Det var ikke et fedt liv for min kone. Hvis ikke hun havde været der, kunne jeg have gjort noget dumt.«

Sådan fortæller den tidligere fodboldspiller Bruno Rodríguez i et stort interview med L'Équipe.

Fodboldkarrieren har fået så voldsomme eftervirkninger for ham, at han for en måned siden valgte at sige stop og formentlig traf sit livs sværeste beslutning.

Han valgte at få fjernet sit ene ben grundet store smerter, og nu fortæller han til L'Équipe, hvordan hans hoved blandt andet var præget af selvmordstanker.

Bruno Rodríguez (th.) i aktion for Lens mod PSG og Ronaldinho i 2002. Foto: PHILIPPE HUGUEN Vis mere Bruno Rodríguez (th.) i aktion for Lens mod PSG og Ronaldinho i 2002. Foto: PHILIPPE HUGUEN

»Jeg havde ingen selvstændighed. Jeg kunne ikke køre bil, min kone måtte vaske mig. Jeg kunne ikke arbejde mere, så vi tjente ikke nogen penge. Det har virkelig ødelagt meget i mit liv,« fortæller han.

»Jeg kunne ikke nyde mine børn. Jeg kunne ingenting, jeg blev bare derhjemme. Jeg var ikke til nogen nytte.«

Efter karrieren valgte Bruno Rodríguez, der i dag er 49 år gammel, at åbne et bageri.

Han måtte hurtigt bevæge sig rundt på krykker. På grund af en karriere, hvor han gang på gang fik bedøvende sprøjter for at kunne spille med i alle kampe på trods af småskader.

Det har i dag smadret hans krop og påvirket hans liv dybt. For de mange sprøjter har smadret brusken i Bruno Rodríguez' krop. Han måtte lade sig operere 12 gange i benet, efter han indstillede karrieren som 32-årig.

I dag håber han, at et tilfælde som hans kan bruges til at skrue ned for brugen af bedøvende midler inden for fodbolden.

»Som fodboldspiller ved man ikke nødvendigvis, hvad konsekvenserne er. Det er da helt sikkert, at jeg havde sprunget flere kampe over, hvis jeg havde fået det her forklaret.«

Nu kan Bruno Rodríguez se frem mod halvandet år, hvor benet skal hele, inden han kan få påsat en protese.

Men til den tid vil han pludselig kunne gå og få sin selvstændighed igen.