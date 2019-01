En tidligere fodboldspiller, der betegnes som en stor profil i svensk fodbold, skal i fængsel.

Den svenske fodboldspiller skal i fængsel i tre år som følge af, at han er fundet i skyldig i to forhold for voldtægt af en kvinde.

Det skriver svenske Expressen, der i sin tid breakede historien om, at den pågældende fodboldspiller var blevet tiltalt i sagen.

Spillerens identitet er blevet skjult på baggrund af et navneforbud, men der er tale om en spiller, der har spillet i en række af de svenske topklubber, har vunder flere svenske mesterskaber, og siden sit karrierestop har bevæget sig i kendismiljøet.

Kvinden er angiveligt også en velkendt kvinde hos svenskerne og har således været en delt af et populært tv-program. Hun får desuden betalt 215.000 svenske kroner i erstatning.

Voldtægten fandt sted natten til den 13. oktober 2018, hvor kvinden havde været middaggæst hos fodboldspilleren og dennes hustru. Hustruen søgte om skilsmisse i slutningen af 2018.

Kvinden skulle samme aften overnatte i parrets hus, hvor fodbolspilleren gik ind om natten, hvor han har voldtaget kvinden. Spillerens hustru har samtidigt fortsat befundet sig i soveværelset.

Ved retsmødet har spilleren nægtet sig skyldig. Han mener, at kvinden havde givet samtykke til at have sex, dog til trods for, at han anerkender, at hun har sagt nej.