Den franske fodboldlegende og tidligere UEFA-præsident Michel Platini siger i et interview med en fransk radiostation, at der blev fusket i forbindelse med lodtrækningen til VM i fodbold i 1998.

Det betød, at Frankrig og Brasilien ikke kunne mødes før i finalen.

Frankrig var vært ved slutrunden, mens Brasilien ankom som forsvarende verdensmester - og de hold endte faktisk med at spille sig hele vejen frem til finalen.

Her vandt Frankrig med 3-0 og kunne lade sig hylde som verdensmester for første gang.

Michel Platinis afsløring kommer med 20 års forsinkelse.

»Frankrig-Brasilien i finalen, det var alles drøm. Der var en smule snyd,« siger Michel Platini i et interview med radiostationen France Bleu Sport.

Snyderiet gik helt præcist ud på, at de to nationer ikke kunne møde hinanden før finalen, hvis de ellers vandt deres respektive grupper, hvilket også skete.

Hele interviewet sendes søndag, men flere nyhedsbureauer og medier har fået fat i et par citater fra interviewet på forhånd.

»Vi brugte ikke seks år på at organisere VM uden at lave et par rævestreger. Tror du, andre VM-arrangører undlod det?« siger og spørger den franske legende i interviewet.

Den nu tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, er udelukket fra alle fodboldrelaterede aktiviteter.

Både han og den forhenværende præsident for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, blev dømt i forbindelse med den store korruptionsskandale, der har klæbet til Fifa i flere år.