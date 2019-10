Stefano Pioli har underskrevet en toårig aftale med AC Milan, der tirsdag fyrede Marco Giampaolo.

Det bliver som ventet Stefano Pioli, der får træneransvaret i den italienske fodboldklub AC Milan.

Klubben oplyser på sin hjemmeside, at Pioli har underskrevet en aftale gældende for de kommende to år.

Han afløser Marco Giampaolo, som tirsdag fik silkesnoren efter en skuffende sæsonstart.

53-årige Pioli stod senest i spidsen for Fiorentina, hvor han i april opsagde sit job efter en stribe dårlige resultater.

I alt har han trænet syv forskellige Serie A-klubber, blandt andet storklubber som Lazio og Inter i en trænerkarriere, der blev indledt tilbage i 1999.

Milan har åbnet sæsonen i Serie A med fire nederlag i de første syv kampe og indtager en aktuel 13.-plads i tabellen.

Den traditionsrige klub kæmper for at komme ud af den sump af sløje resultater, der har præget de seneste sæsoner.

Milan vandt den seneste af sine foreløbig 18 italienske mesterskabstitler i 2011 og har ikke været en del af Champions League i de seneste seks sæsoner.

De mange skuffelser har gjort tålmodigheden kort i Milano-klubben. Piolis forgænger, Marco Giampaolo, havde blot ansvaret syv ligakampe, inden han blev smidt på porten.

End ikke en 2-1-sejr i søndagens udekamp mod Genoa kunne redde den forhenværende træners job.

/ritzau/